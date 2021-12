Vllaznia mund Partizanin, Skënderbeu triumfon me Egnatian

Shpërndaje







20:45 08/12/2021

Vllaznia mundi Partizanin me rezultatin 1 – 0 edhe pse luajti rreth gjysmë ore me 10 lojtarë për shkak të një kartoni të kuq. Para tifozërisë së saj të mërkurën në “Loro Boriçi” skuadra shkodrane e kërkoi golin prej minutave të para.

Liridon Latifi arriti të realizoi në të 28’. Në pjesën e dytë lojtarët e Partizanit u përpoqën të barazonin rezultatin, por pa sukses. Të kuqtë nuk shfrytëzuan edhe epërsinë numerike prej minutës së 66’ ku Ardit Krymi u përjashtua nga loja pas ndërhyrjes së parregullt ndaj Tedi Carës së Partizanit.

Vllaznia konsolidon vendin e tretë në renditje me këtë sukses. Skënderbeu arriti një fitore me vlerë me Egnatian, duke këmbyer vendet në renditje. Skuadra korçare fitoi 2 – 0 në shtëpi falë golave të Mensah dhe Elvi Berishës.

Tv Klan