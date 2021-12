Vllaznia mund Partizanin

Shpërndaje







23:57 08/12/2021

Shkodranëve u mjaftoi një gol për të fituar takimin, Skënderbeu i rikthehet suksesit në kampionat

Vllaznisë i mjaftoi një gol për të mundur Partizanin në stadiumin “Loro Boriçi” dhe për të marrë tri pikë të rëndësishme në sfidën e javës së 12 të kategorisë së më të mirave. Rrjeta e vetme e sfidës u shënua në minutën e 28 nga Latifi.

Në të 66’, kuqeblutë ngelën me 10 futbollistë, pasi Krymi doli me karton të kuq, por Partizani nuk e shfrytëzoi avantazhin. Për shkodranët kjo është fitorja e tretë në katër takimet e fundit në kampionat. Ata janë të tretët në renditje me 20 pikë të grumbulluara. Ndërsa “të kuqtë’ u ndalën pas dy fitoreve dhe ngelen në kuotën e 15 pikëve.

Skënderbeu fitoi në shtëpi kundër Egnatias me rezultatin 2-0. Për korçarët vjen triumfi i parë pas tre takimesh, ndërsa rrogozhinasit pësuan humbjen e tretë radhazi. Mensah realizoi në minutën e 47 golin e parë. Në të 60’, gjyqtari kryesor Hamiti u detyrua të linte sfidën si pasojë e një problemi fizik.

Dy minuta nga fundi i kohës së rregullt, korçarët shënuan golin e dytë falë Berishës. Skënderbeu shkon në kuotën e 11 pikëve, po aq sa Egnatia që zbret në vend të parafundit.

Klan News