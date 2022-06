Vllaznia përballë Universitatea Craiova

19:33 15/06/2022

Shorti për në raundin e dytë të Conference League

Vllaznia mësoi këtë të mërkurë kundërshtarin me të cilin do të përballet në raundin e dytë të Conference League. Shorti i ka vënë kuqeblutë përballë Universitatea Craiova, një skuadër e fortë dhe me përvojë në ndeshjet ndërkombëtare.

Por një vit më parë ekipi nga Rumania u përball me Laçin. Kurbinasit fituan 1-0 ndeshjen e parë në shtëpi ndërsa barazuan 0-0 në të dytën duke kaluar turin.

Takimi i parë do të luhet në “Loro Boriçi”.

Tv Klan