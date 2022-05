Vllaznia pretendon trofeun e kupës

23:07 30/05/2022

Josa: Presioni do të sjellë fitoren

Vllaznia e ka detyrim ta përfundojë sezonin me një trofe. Finalja e kupës që do të luhet kundër Laçit do të ketë impenjimin maksimal nga shkodranët me shpresën për një vend në Europë.

“Për klubin, për lojtarët dhe për stafin teknik është një trofe më tepër. Për mua nuk ka interes si trofe individual, për mua ka interes që të plotësohen objektivat që ka klubi, që për momentin jemi jashtë. Kemi punuar për këtë ndeshje, nuk kemi mbajtur rezerva për këtë sfidë finale të Kupës. Tani kemi të bëjmë me ndeshjen e fundit të sezonit”, tha trajneri Mirel Josa.

Josa nuk përpiqet të ulë presionin ndaj lojtarëve, madje beson se ky presion do të sjellë fitoren.

“Futbollistët duhet të kenë presion vetëm që të futen në fushë për ta fituar ndeshjen. Në futboll janë tre rezultate në lojë, tani janë dy rezultate për finalen ose e fiton ose e humb”, u shpreh trajneri i Vllaznisë.

Trajneri i Vllaznisë është i bindur se në Air Albania nuk do të mungojë tifozeria e zjarrtë shkodrane në mbështetje të ekipit në këtë ndeshje vendimtare.

