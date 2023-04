Vllaznia rikthehet te fitorja

23:40 09/04/2023

Pas gjashtë takimesh radhazi në kampionat pa fitore, te Vllaznia u rikthye buzëqeshja. Kuqeblutë mundën në stadiumin “Loro Boriçi” Erzenin me rezultatin 3-1, me trajnerin Goce Sed-loski që debutoi me fitore.

Në një ndeshje emocionuese, shkodranët kaluan në avantazh në minutën e 42 me një gol të bukur të Markut. Gjashtë minuta nga nisja e pjesës së dytë, Latifi e çoi rezultatin në 2-0. Shijakasit u përgjigjën me një gol të Nonantos në të 75’. Por fitoren e vulosi Jonuzi dhjetë minuta më pas.

Kuqeblutë shkojnë në kuotën e 41 pikëve në renditje pas 28 javësh, po aq sa edhe Egnatia që ka një ndeshje më pak. Ndërsa Erzeni ngelet në vend të pestë, por tani diferenca me Vllazninë shkon në 4 pikë.

Laçi fitoi me përmbysje ndaj Teutës në stadiumin “Niko Dovana”. Debutim me fitore për trajnerin e kurbinasve Stavri Nica. Pjesa e parë u mbyll pa gola, ndërsa 45 minutat e dyta dhuruan më shumë emocione.

Në të 65’, Daci i dha avantazhin vendasve me një gjuajtje të bukur. Por 11 minuta më pas, Guindo barazoi shifrat nga pika e bardhë e 11 metërshit.

Goli i fitores për miqtë erdhi në minutën e 90 nga Shkrutaj. Laçi që mori fitoren e dytë në 3 takimet e fundit në kampionat, kapërcen Teutën në renditje e shkon në vend të 6 në kuotën e 36 pikëve, 1 më pak se sa Erzeni.

Klan News