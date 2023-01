Vllaznia thyen Partizanin

19:22 13/01/2023

Tirana fiton me përmbysje në Laç

Vllaznia mposhti Partizanin në kryeqytet në sfidën më të rëndësishme të javës së 16. Ekipi shkodran fitoi me rezultatin 2-1, duke kthyer gjithçka në minutat e fundit.

Nigeriani Maguette realizoi i pari për të kuqtë pak minuta pasi hyri në fushë si zëvendësuesi i Hotit. Lojtarët e ekipit shkodran që krijuan disa mundësi arritën të barazonin në të 76’ me Jonuzin.

Goditja e tij në hyrje të zonës ishte e pakapshme për portierin Rexhepi. Çoba ishte ai që shënoi golin e fitores në çastet e fundit, duke i dhënë 3 pikët Vllaznisë që ngjitet në zonën Europiane.

Kjo ndeshje u ndoq edhe nga trajneri i sapoemëruar i Kombëtares, Sylvinho dhe stafi i tij. Tirana fitoi me përmbysje në Laç me rezultatin 2-1, duke çuar në 1 pikë diferecën me Partizanin kryesues.

Bardheblutë pasi pësuan gol në fillim të sfidës kthyen situatën falë Lulajt dhe Hasanit. Ata realizuan në fundin e pjesës së parë dhe fillimin e së dytës, duke vendosur sfidën.

Takimi tjetër i javës së 16 mes Bylisit dhe Kukësit përfundoi pa gola. Të dy ekipet e mbyllën me 10 lojtarë për shkak të kartonëve të kuq. Të shtunën do të luhen ndeshjet Egnatia-Erzeni dhe Teuta-Kastrioti.

