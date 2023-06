Vllaznia zgjedh Migen Memellin, shkodranët arrijnë akordin me 43-vjeçarin

21:13 06/06/2023

Nuk ka kohë për pushim tek Vllaznia. Arritja për t’u përfaqësuar në Kupat e Europës ka vënë në lëvizje klubin shkodran. Të shumtë janë futbollistët që do të largohen nga kuqeblutë, ndërsa një vëmendje të madhe e ka edhe pankina. Lamtumira e Goce Sedloski ka detyruar drejtuesit për t’u hedhur në sulm për pasuesin e tij. Migen Memelli është ai i zgjedhuri nga ana e kryesisë, që ka vendosur t’i besojë cilësive të teknikut 43-vjeçarit për stolin.



Eksperienca e jashtëzakonshme në elitën e futbollit shqiptar, nën drejtimin e skuadrave si Laçi dhe Skënderbeu ka bindur drejtuesit shkodran. Në listën e dëshirave të tyre gjendeshin edhe dy profile tepër interesante, si Edi Martini dhe Armando Cungu, por që në fund u vendos për t’i besuar Memellit. Ky i fundit drejtoi Skënderbeun deri pak javë para fundit në kategorinë e Parë, duke kontribuar në ngjitjen e korçarëve.



Memelli do të ketë punë të vështirë përpara për tu përgatitur për eliminatoret e Conference League. Më 20 qershor, Vllaznia do të mësojë kundërshtarin të cilin do e sfidojë më 13 dhe 20 korrik. Rival potencial për shkodranët janë edhe skuadrat shqiptare, Shkëndija e Shkupi nga Superliga e Maqedonisë së Veriut dhe Drita nga Superliga kosovare.

