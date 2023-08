Vlorë, helmohen nga ushqimi mbi 20 turistë

20:23 25/08/2023

Mbi 20 turistë, kryesisht nga Polonia janë helmuar nga ushqimi në Vlorë këtë të Premte. Kështu bën me dije korrespondenti i Klan News atje, i cili raporton se turistët i janë drejtuar urgjencës së spitalit rajonal.

Mësohet se ata po kryenin një tur me anije Karaburun-Sazan. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbuluar shkaqet.

Helmimi i turistëve në Vlorë, drejtoresha e spitalit: Janë rreth 20 fëmijë polakë, situata nën kontroll…

Lidhur me helmimin e mbi 20 turistëve në Vlorë ka folur mbrëmjen e sotme për Klan News, drejtoresha e spitalit rajonal Bruna Mersini.

Ajo thekson se gjendja e tyre shëndetësore është e mirë dhe se janë rreth 20 fëmijë të moshës 15-vjeç që vijnë nga shteti i Polonisë.

“Pakujdesia ndaj konsumimit të ushqimeve është kudo dhe nga çdokush. Janë disa fëmijë të moshës 14, 15 vjeç, vijnë nga Polonia. Kanë udhëtuar gjithë ditën, nga Shkodra e më pas kanë marrë anijen për në Karaburun. Janë paraqitur me çrregullime gastrointestinale, por situata është nën kontroll. Gjendja e tyre është nën kontroll. Ne thjesht japim alertin prej numrit. Kur na vjen një pacient kështu, ne kryejmë hetimin epidemiologjik. Po kryhen analizat, por këta janë fëmijë. Edhe vapa, qëndrimi në diell në Karaburun mund të jetë një arsye e dytë, pa dalë analizat ne nuk japim dot një konkluzion. Janë diku te rreth 20 fëmijë të helmuar pavarësisht se autobusi kishte 50 pasagjerë”, deklaroi Mersini.

Mësohet se turistët kanë qenë duke vizituar me anije gjatë ditës Karaburunin dhe Sazanin, ndërsa kanë filluar të ndihen keq në orët e pasdites e më pas i janë drejtuar urgjencës.

Autoritetet kanë nisur hetimet për shkaqet e mundshme të këtyre simptomave. Dyshimet janë se helmimi ka ardhur nga ushqimi që kanë konsumuar në anije ose në një nga restorantet e Karaburunit gjatë turit të sotëm.

20 fëmijë polakë në spital nga helmimi, flet drejtori i AKU në Vlorë: Toksikologu po merr analizat

Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) në Vlorë Ani Binaj ndodhet në Vlorë pas situatës me helmonim e rreth 20 fëmijëve polakë nga ushqimi, këtë të Premte.

Ai shprehet për mediat se toksikologu po merr analizat dhe kur të ketë rezultate konkrete do të dalin me një deklaratë.

“Toksikologu dhe pjesa e stafit janë duke u marrë me analizat, çdo gjë kur të marrë atë formën e vet. Nuk jemi ne që pyesim, për momentin jemi në valë të punëve. Unë erdha urgjent për këtë…Jemi duke u koordinuar me autoritetet këtu për të parë situatën. Kur të kemi diçka konkrete do të flasim“, tha ai./tvklan.al