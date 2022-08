Vlorë/ Sherr mes disa personave, 2 të plagosur

20:55 06/08/2022

Një 38-vjeçar me iniciale A.B. dhe një 42-vjeçar me iniciale K.A. janë paraqitur ditën e sotme në spitalin e Vlorës për ndihmë mjekësore pasi dyshohet se janë konfliktuar me 3 persona të tjerë, të cilët janë akoma të paidentifikuar.

Ngjarja ka ndodhur në plazhin “Vega” të Vlorës dhe shkak sipas Policisë janë bërë motive të dobëta.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në konflikt./tvklan.al