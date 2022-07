VMRO: Nuk do të mbështesim asgjë që dëmton interesat kombëtare të Maqedonisë

10:49 14/07/2022

Partia më e madhe opzitare në vend VMRO-DPMNE përmes një komunikate me shkrim për media edhe njëherë fton qytetarët që të marrin pjesë sot në protestën me moton ULTIMATUM – JO, FALEMINDERIT. Nga atje theksojnë se VMRO nuk do të mbështes asgjë që dëmton interesat kombëtare të Maqedonisë.

Populli i thotë JO bullgarizimit, VMRO-DPMNE është digë për ndryshimin e Kushtetutës dhe pengon asimilimin e popullit, thuhet në komunikatën e VMRO-së.

Kovaçevski dërgon një njoftim në kuvend. Ajo që i bën deputetët e LSDM-së të votojnë sot janë informacione të zakonshme. LSDM nuk e ka shumicën për të ndryshuar Kushtetutën dhe për të bullgarizuar vendin.

VMRO-DPMNE është pengesë për ndryshimin e Kushtetutës dhe nuk do të mbështesë asgjë që dëmton interesat kombëtare të Maqedonisë.

Me votën e sotme, Kovaçevski vetëm konfirmon se është i gatshëm për çdo gjë, vetëm për pushtet të zhveshur, madje edhe për të poshtëruar vendin e tij dhe për të rrezikuar pozitat e tij. VMRO fton të gjithë qytetarët që të dalin sot në orën 12:00 para Kuvendit dhe të thonë ULTIMATUM – JO, FALEMINDERIT.

