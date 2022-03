Vodhi me dhunë disa dokumenta dhe 850 euro, arrestohet 40-vjeçari i shpallur në kërkim

10:28 16/03/2022

Një 40-vjeçar me iniciale A.M i shpallur në kërkim për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, i dënuar më parë për të njëjtën vepër penale është arrestuar.

Qytetari banues në Durrës ishte shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Durrës, pasi më datë 13.03.2022, një 57 vjeç, banues në Kosovë, ka bërë kallëzim se 40-vjeçari, në bashkëpunim me persona të tjerë, i ka vjedhur me dhunë disa dokumente dhe shumën 850 euro.

40-vjeçari iu dorëzua strukturave të Komisariatit të Policisë Durrës, për veprime të mëtejshme./tvklan.al