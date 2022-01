Vokshi: Arrestimet e 18 protestuesve, të paligjshme. Organet ligjzbatuese nuk reaguan në kohën e duhur

Shpërndaje







15:34 12/01/2022

Deputetja Albana Vokshi ka deklaruar pas përfundimit të seancës gjyqësore për të arrestuarit për protestën e 8 Janarit tha se u vërtetua se të arrestuarit ishin vënë në pranga në mënyrë të paligjshme.

Vokshi tha se 18 nga 34 të arrestuarit, të cilët ishin pjesë e protestuesve, janë ndaluar dhe shoqëruar në ambiente shumë larg selisë së PD-së edhe pa pasur asnjë fakt. Kjo sipas saj për të vetmen arsye, pasi listat me të arrestuarit kanë qenë të përgatitura dhe të shpërndara nga brenda PD.

“Janë ndaluar, shoqëruar dhe arrestuar në ambiente shumë larg edhe selisë së PD-së pa pasur edhe një fakt. Arrestimi është i paligjshëm. Kjo do të thotë që arrestimi i 18 protestuesve është bërë me lista të përgatitura dhe të shpërndara nga brenda PD për të çuar deri në fund skenarin Basha-Rama për ruajtjen e karriges së Lulzim Bashës. Edhe sot u vërtetua që edhe organet ligjzbatuese nuk reaguan në kohën e duhur edhe pse në datën 6 Janar është rapotuar në komisariatin digjital një raporti për persona të armatosur, për persona mercenarë dhe me të shkuar kriminale të dënuar”, tha Vokshi.

Ajo u shpreh se në datën 7 Janar është regjistruar një procedim, por nuk ka pasur asnjë reagim dhe asnjë kontroll brenda selisë së PD-së.

“Në datën 7 është regjistruar në prokurori si procedim, por nuk është ndërhyrë duke lejuar që selia e PD të kthehej në një seli me mercenarë”.

Në pranga për këtë ngjarje janë vendosur edhe 5 shtetas nga Gjakova, por Albana Vokshi, pjesë e Komisionit të Rithemelimit tha se nuk ka informacion për ta.

Vokshi shtoi duke thënë se protestuesit janë sulmuar me pluhur helmues dhe gaz lotsjellës nga brenda selisë./tvklan.al