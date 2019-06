Volejboll, skuadrat shqiptare në Europë

Do të jenë 3 ekipet nga Shqipëria që do të marrin pjesë në kupat e Europës në volejboll. Te skuadrat e meshkujve do të luhet një derbi shqiptar mes Partizanit kampion dhe Erzenit fitues të Kupës. Shorti i Challenge Cup vendosi këtë përballje.

Ndeshjet e turit të dytë do të luhen në Nëntor të këtij viti. Partizani merr pjesë edhe për femra këtë sezon. Skuadra kundërshtare për kampionet e Shqipërisë në Champions League do të jetë Brçko nga Bosnje Herecegovina.

Partizani ka kohë për t’u përgatitur pasi takimet e turit të dytë luhen Tetorin e ardhshëm. Ky është një rikthim i ekipeve shqiptarë në kupat e Europës.

