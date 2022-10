Von Cramon, pro planit franko-gjerman për Kosovën

16:40 24/10/2022

Raportuesja e PE: Hap rrugën drejt BE-së

Nismën franko-gjermane për dialogun Kosovë-Serbi, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola Von Cramon e sheh si mundësi drejt integrimit evropian.

Në një konferencë për mediat në Prishtinë, Von Cramon tha se është koha të arrihet nëse jo një marrëveshje përfundimtare së paku një pako që do të ishte e pranueshme për të dyja palët.

“Mendoj që është një rast i mrekullueshëm që të ecët përpara për të dy palët drejt integrimit evropian. Është rast i mirë për ta shtyrë Kosovën përpara në axhendën evropiane.”

Pret që Kosova ta përkrahë këtë nismë.

Përderisa partitë e djathta në BE pritet të marrin më shumë pushtet, gjërat do të bëhen më të vështira. Janë zgjedhjet në SHBA, gjendja politike në Evropë nuk është që po lehtësohet dhe do të na duhet të kemi një zgjidhje në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit.”

Ka shpresa që shumë shpejt të ketë një datë për heqjen e vizave pasi ende nuk është marrë një vendim i qartë për këtë çështje.

Sa i përket çështjes së targave, ajo ka thënë se ka argumente të mira për ta shtyrë vendimin, por se e kupton edhe vendimin e Qeverisë së Kosovës që të zbatojnë ligjin.

