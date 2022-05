Von Cramon & Varhelyi, vizitë në Serbi

Shpërndaje







10:33 30/05/2022

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç do të takohet këtë të hënë me deputeten e Parlamentit Europian, Viola von Cramon. Vuçiç gjithashtu pritet të takohet edhe me Komisionerin Europian për Zgjerim, Oliver Varhelyi.

Sipas portalit European Western Balkans, disa nga temat e bisedës do të jenë procesi i integrimit evropian të Serbisë, harmonizimi i Serbisë me masat kufizuese ndaj Rusisë, çështjet energjetike dhe procesi i normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.

Von Cramon, e cila është anëtare e të Gjelbërve Europianë dhe raportuese për Kosovën në Parlamentin Europian, e vizitoi Beogradin për herë të fundit në tetor të vitit të kaluar, kur mori pjesë në Forumin e Sigurisë.

Ajo është gjithashtu anëtare e delegacionit të Parlamentit Evropian në Komitetin e Stabilizim-Asociimit BE-Serbi.

Ky do të jetë takimi i parë zyrtar Von Cramon-Vuçiç. Eurodeputetja ishte shpesh kritike ndaj situatës në Serbi, veçanërisht në fushat e demokracisë dhe sundimit të ligjit, dhe ishte gjithashtu objektiv i sulmeve nga zyrtarë të lartë shtetërorë dhe tabloidë proqeveritarë. Ajo akuzohej nga Beogradi edhe si lobiste e madhe e Kosovës së pavarur./klankosova