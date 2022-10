Von der Leyen: 80 mln Euro grante për Shqipërinë për përballimin e krizës energjetike

Shpërndaje







16:58 27/10/2022

Në konferencën e përbashkët për shtyp me Kryeministrin Edi Rama, presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen ka prezantuar planin e Bashkimit Europian për përballimin e krizës së energjisë.

“Rusia po shkel rendin ndërkombëtar, të drejtën ndërkombëtare dhe çdo kartë të OKB-së. Ne e ndjejmë që Rusia po përpiqet ta përdorë energjinë si armë, po manipulon tregjet dhe ne të gjithë i ndjemë efekte që sjellin për rrjedhojë të gjitha këto çështje që kanë të bëjnë me hallkat e pasigurta të sigurisë së furnizimit me energji. Por fatmirësisht Shqipëria nuk ka fare varësi te gazi rus kjo për shkak të sistemit tuaj të energjisë nga burime hidrike, natyrisht që energjia elektrike që vjen në Shqipëri ndikohet nga trazirat që ne shikojmë në treg dhe këto çmime kaq të larta, stratosferike, kjo sjell ndikime edhe në Shqipëri. Ne, në Bashkimin Europian, kemi vendosur që e vetmja përgjigje që mund të japim është me anë të unitetit dhe solidaritetit”.

“Ne jemi pjesë e një unioni për energjinë ndaj propozojmë një paketë mbështetëse për energjinë për Ballkanin Perëndimor, të njëjtën gjë po bëjmë edhe në Bashkimin Europian duke përfshirë së pari mbështetje të drejtpërdrejtë buxhetore për të ndihmuar me zbutjet e ndikimeve që kanë çmimet e larta të energjisë tek familjet qytetare dhe bizneset. Do të jenë 80 milionë Euro në grante. Në rast se e kam kuptuar siç duhet ju keni një sistem që funksionon për të ndihmuar familjet, por edhe bizneset e vogla në këtë kohë të vështirë. Pjesa e dytë ka të bëjë jo me mbështetjen e menjëhershme, por me mbështetjen që do të vijë pas janarit, në fakt në aspektin afatmesëm dhe afatgjatë, mbështetja për sistemin e energjisë. Po flasim për 500 milionë Euro në grante për të investuar në infrastrukturën energjetike për të gjithë rajonin.

Në rastin e Shqipërisë, Von der Leyen tha se “investimi do të jetë për shembull në impiantin lundrues diellor, në Vaun e Dejës, modernizimin e hidrocentralit të Fierzës dhe në fakt u habita shumë që kur dëgjova që prodhon ¼ e energjisë elektrike në vend. Gjithashtu plani po ndihmon me rinovimin e efiçencës energjetike të godinave të Qytetit Studenti të Universitetit të Tiranës. Këto janë vetëm disa shembuj, por tregojnë drejtimin në të cilin ne po ecim”./tvklan.al