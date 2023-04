Von der Leyen në krye të NATO-s?

22:00 01/04/2023

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është në garë për të qenë kreu i ri i NATO-s. Gazeta britanike The Sun shkruan se një numër vendesh anëtare të NATO-s janë dakord që Von der Leyen të marrë përsipër aleancën ushtarake më të madhe në botë, këtë Tetor.

Ish-ministrja gjermane e Mbrojtjes pritet të përballet me një betejë të vështirë për të fituar garën. Sipas The Sun, që citon burime diplomatike, ka shumë të ngjarë që Britania e Madhe të mos e përkrahë kandidaturën e Von der Lyen, si pasojë e punës së saj jo të mirë në krye të Forcave të Armatosura të Gjermanisë.

Sekretari i Përgjithshëm aktual Jens Stoltenberg do të japë dorëheqjen në fund të këtij viti pasi mandati i tij u zgjat për shkak të luftës në Ukrainë. Gazeta gjermane Welt am Sonntag ka bërë me dije më herët se kryeministri spanjoll Pedro Sanchez dhe sekretari britanik i Mbrojtjes Ben Wallace janë ndër kandidatët kryesorë për të pasuar Stoltenberg.

Vlen të theksohet se nuk ka zgjedhje formale, në aleancën perëndimore prej 30 anëtarësh që zgjedh privatisht një udhëheqës të ri me konsensus.

Klan News