Von der Leyen niset drejt Kievit

Shpërndaje







09:50 08/04/2022

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe shefi i politikës së Jashtme të BE-së, Josep Borrell do të takohen me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Kiev.

Të dy zyrtarët e lartë hipën në një tren në Poloni. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky do të ketë bisedime në Kiev me von der Leyen. Ai tha se detaje të tjera të bisedimeve nuk do të njoftohen për arsye sigurie.

Von der Leyen do të marrë pjesë në një ngjarje Stand Up For Ukraine në Varshavë gjatë të shtunës. Veprimtaria, e organizuar së bashku me kryeministrin kanadez Justin Trudeau, do të mbledhë para për refugjatët ukrainas.

Klan News