Voskopoja, destinacioni i turizmit vjetor

17:25 17/09/2023

Aktivitete të shumta për të promovuar bukuritë e fshatit turistik

Voskopoja, ashtu si në verë po frekuentohet nga një numër i lartë vizitorësh edhe gjatë Shtatorit.

Fluksi më i madh i vizitorëve vijnë nga zona të ndryshme të vendit, por interes në rritje kanë treguar edhe të huajt.

Vizitorëve besnikë të Voskopojës, u janë shtuar edhe ata që vijnë për herë të parë, të cilët mahniten nga natyra, objektet e kultit dhe mikpritja e veçantë e vendasve. Çmimet e përballueshme e bëjnë turizmin e Voskopojës të arritshëm edhe për ata me të ardhura modeste.

“Shumë e bukur! Ajri i pastër, gjithë të mirat.”

“Jemi duke bërë një tur nga Shqipëria e jugut. Kemi bërë Sarandë Gjirokatër. Ditë kemi qenë në Dardhë”

“Dy vite më përpara kam qenë me burrin me vllain me kunatën, por sa herë kthehem kam nostalgji dhe emocion.”

“Kemi ardhur gati një vit po një vit jo, por kemi mbetur gjithmonë me mbresa të mëdha shumë.”

“Voskopoja ajri i pastër. Vend i bukur, njerëz të mirë, të edukuar.”

Operatorët turistikë flasin për ruajtje të trendit të verës edhe gjatë muajve të vjeshtës, pasi shumica e hoteleve dhe bujtinave janë të rezervuara,ndërsa në fundjavë bëhet e vështirë të gjesh vende të lira.

Aktivitetet e ndryshme argëtuese dhe sportive, por edhe panairet me produkte të zones, e kanë bërë më të larmishme ofertën turistike të Voskopojës, ku bëhet turizëm gjatë gjithë vitit.

Klan News