Vota “pro” Vettingut, Basha: Trekëndëshi i Bermudës bëri gjithçka që të largojë ONM nga Shqipëria

10:45 10/02/2022

Partia Demokratike ka vendosur që të votojë pro zgjatjes së Vettingut. Edhe pse ka pasur kritika, kryetari i PD Lulzim Basha tha se sot nuk është drejtësia që duam, por do të ishte më keq që ky proces i nisur të përfundonte këtu dhe të ndërpritej integrimi i vendit. Prandaj ai u shpreh se PD-ja për integrimin e vendit do të bëjë gjithçka. Ndër të tjera, Lulzim Basha tha se Trekëndëshi i Bermudës, siç quan ai Ramën, Berishën dhe Metën, bënë gjithçka që të largojnë nga Shqipëria Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit në mënyrë që Vettingu të shkonte në drejtim të paditur.

“Reforma në Drejtësi ka pasur ecejaket e saj, ka pasur ngecje dhe devijime. Brenda pak ditëve trekëndëshi Bermudës, Edi Rama, Sali Berisha dhe Meta kanë bërë gjithçka që të largojnë ONM nga Shqipëria dhe vettingu pastaj të shkojë në drejtim të paditur. Megjithë problemet prapë se prapë ka një dhe vetëm një shans, që Shqipëria të bëhet pjesë e Europës dhe që pasuritë të mos jenë në duart e një grushti oligarkësh dhe kjo është një drejtësi që funksion. Sot nuk është drejtësia që duam, por do ishte më keq që një proces i nisur me qëllim që të përfundojë me një drejtësi që nuk i mbron, por i ndëshkon politikanët e korruptuar dhe krimin e organizuar do mbetej në mes dhe po kështu do ndërprehej integrimi europian i vendit. Prandaj jo vetëm që nuk po i biem ndesh asaj që kemi thënë. Për hir të integrimit të vendit do të bëjmë gjithçka. Aq më shumë t’i japim shanset një drejtësie që të korrigjohet, të ngrihet në këmbë, të shkundet nga frika dhe t’i vërë prangat çdo qytetari që thyen ligjin duke u nisur nga më të pushtetshmit”.

Po ashtu, Basha lajmëroi ngritjen e dy komisioneve, atë për Reformën Zgjedhore dhe Reformën Territoriale.

“E dyta, po kështu kam kënaqësinë të ndaj përmes jush që sot Kuvendi i Shqipërisë do të kalojë edhe miratimin e dy komisioneve të rëndësishme që janë prioritete kombëtare. Komisionin për Reformën Zgjedhore dhe Reformën Territoriale. Janë angazhime para shqiptarëve”, tha Basha.

Lulzim Basha tha se zgjatja e afateve të vettingut vjen për faktin se PD dhe aleatët euroatlantikë, janë krah për krah për 3 prioritete kryesore të shqiptarëve: luftën pa kompromis kundër korrupsionit, reformën territoriale dhe reformën zgjedhore.

“Ne nuk japim votë PS, PS sot donte që vettingu t’i kalonte KLGJ dhe KLP ku Edi Rama, Engjëll Agaçi dhe të tjerë krerë të PS kontrollojnë KLP dhe KLGJ. KLGJ dhe KLP janë të kapura në PS. Të paktën në rastin e vettingut sipas komisioneve, ndonëse dhe aty ndodhen pinjollë qeveritarë ka një monitorim ndërkombëtar, ka të paktën 2 anëtarë, njëri tashmë i pezulluar, tjetri para drejtësisë. Ka një garanci më shumë. Është arsyeja për të cilën e kemi votuar para 5 vjetësh.

Ne sot me ndihmën e partnerëve euroatlantikë dhe dua të falenderoj SHBA, BE, ambasadorët Kim dhe Soreca në veçanti sepse nuk ka qenë vullneti politik i PS që sot të votoheshin këto të dyja. Tani është vullnet për shkak të faktit që PD dhe aleatët tanë euroatlantikë, janë krah për krah për 3 prioritete kryesore të shqiptarëve: luftën pa kompromis kundër korrupsionit, reformën territoriale dhe reformën zgjedhore”./tvklan.al