Votimet për Këshillin Kombëtar të PD, Berisha: Kushdo që ka dyshime, të kërkojë rinumërim të votave

Shpërndaje







17:23 03/05/2022

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka vlerësuar Kuvendin e PD të 30 Prillit, ku u zgjodhën anëtarët e Këshillit Kombëtar.

Në një konferencë për shtyp nga selia blu, Berisha tha se për herë të parë në Këshillin Kombëtar të PD mni 50% janë gra dhe të rinj.

Ish-Kryeministri nuk la pa vlerësuar as ata që nuk mundën të hynin në këtë këshill, të cilët i ftoi që nëse kanë dyshime për votat, të kërkojnë rinumërim të tyre.

“3 ditë më parë midis 460 kandidaturave u votuan 150 prej tyre dhe u zgjodhën anëtarë të Këshillit Kombëtar. Risia ishte e madhe. Ishte një hap i madh i PD drejt konstituencave që normalisht janë të saja, grave dhe të rinjve. Në këtë Zgjedhje të Këshillit Kombëtar për herë të parë gratë dhe të rinjtë janë mbi 50%. Nga 430 kandidatura u zgjodhën 150, u zgjodhën më të mirët ndër më të mirët por ju garantoj dhe mbeten dhe shumë të tjerë si më të mirët ndër më të mirët pa hyrë në Këshillin Kombëtar. Ata që të gjithë për kontributin e tyre në PD mbeten padyshim bashkëpunëtorë të çmuar, aktivistë të çmuar, personalitete të shquar të PD. Natyrisht është e pashmangshme që në një votim të tillë të mos ketë dhe hatërmbetje dhe zemërthyer.

Ajo çfarë unë i them çdonjërit prej tyre në mënyrën më miqësore qoftë dhe dyshimin më të vogël po të kenë për numërim jo korrekt, le të nderojnë veten dhe PD duke kërkuar rinumërimin votë për votë të kandidaturës. Komisioni i Numërimit të Votave është i vendosur të plotësojë çdo kërkesë të kësaj natyre. Në qoftë se përpara në këtë parti, ju them me keqardhjen më të madhe, delegatët votonin kurse votat manipuloheshin, kjo praktikë merr fund njëherë e përgjithmonë. Siç jeni ju dëshmitarë, çdo votë është numëruar para kamerave tuaja. Dhe kjo është transparenca më e plotë më e gjerë në një proces votimi. Ky proces është transmetuar live. Përveç arkivës dixhitale të votës ekzistojnë dhe fletët e votimit të cilat çdonjëri që dëshiron do ketë të drejtë t’i kontrollojë, ti rinumërojë”, u shpreh Sali Berisha. /tvklan.al