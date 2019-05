Votimet për Parlamentin Europian, “timoni i BE pret” djathtas

Forcat liberale dhe e djathta ekstreme do të kenë më shumë vende në Parlamentin Europian. Ato pësuan rritje në zgjedhjet europiane, ndërsa partitë tradicionale kanë humbur shumicën në Parlamentin Europian.

Partitë pro forcimit te Bashkimit Evropian, arritën të mbajnë dy të tretat e vendeve në Parlamentin Evropian, por e djathta ekstreme dhe nacionalistët shënuan rritje në zgjedhjet që përfunduan të dielën.

Ashtu siç ishte parashikuar, qendra e majtë dhe qendra e djathtë nuk do kenë më shumicën absolute në Parlamentin Europian. Grupimi i Partisë Popullore Europiane dhe ai i Socialdemokratëve kanë shënuar humbje të konsiderueshme ne elektoratin e tyre. Megjithatë, Partia Popullore Europiane (EPP) mbetet forcë e parë fituese këto zgjedhje me 179 vende në Parlamentin Europian me 751 vende. I dyti renditet grupimi i Partisë Socialiste (S&D) me 150 vende, që pasohet nga liberalët me 107 vende dhe nga tê gjelbrit me 70 vende.

Gjykuar nga rezultatet, liberalët do të jenë rol thelbësor në ngritjen e institucioneve të BE.

Grupimi i Partive konservatore ka siguruar 58 vende, ndërsa e nacionalistët e ekstremit të djathtë dhe popullistët së bashku kanë 108 vende në Parlamentin Evropian.

Surpriza negative e këtyre zgjedhjeve mbetet rritja e ekstremit të djathtë në disa vende të Bashkimit Europian. Në Francê, ekstremi i djathtë i Marine Le Pen që kryeson partinë Fronti Kombëtar është fituese e këtyre zgjedhjeve duke lënë pas grupimin e presidentit francez Emanuel Macron. Madje, Le Pen ka kërkuar shpërbërjen e parlamentit pas shpalljes së rezultateve. Në Itali po ashtu, Lega Nord e Mateo Salvinit është renditur e para në zgjedhjet për Parlamentin Europian.

Ndërkohë, në Belgjikë, ekstremi i djathtë është forca e dytê fituese e këtyre zgjedhjeve dhe si parti populiste dhe ekstremiste kanë fituar në disa vende të Bashkimit Europian dhe do të mund tê futen në Parlamentin Europian.

Zyrtarët evropianë janë shprehur të kënaqur me pjesëmarrjen në zgjedhje që arriti në 51 për qind, më e lartë se 43 për qind që ishte në zgjedhjet e 2014. Kjo pjesëmarrje në zgjedhjet europiane regjistrohet si më e larta e dy dekadave të fundit. /ABC News