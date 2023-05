Votimi elektronik në Vorë nis me vonesë në disa qendra, problemi teknik krijon radhë qytetarësh

08:06 14/05/2023

Vora, Elbasani dhe Kamza votojnë sot elektronikisht. Nga Vora, gazetarja e Klan News Dorentina Halili shprehet se ka pasur disa vonesa në disa qendra votimi dhe për pasojë janë krijuar radhë qytetarësh në disa qendra për të votuar.

Dorentina Halili nga Vorë: Jo në të gjitha qendrat e votimi ka nisur procesi që në orën 07:00. Ka pasur disa vonesa në disa qendra votimi. Ka pasur problematika me pajisjet elektronike. Procesi ka nisur 30-40 minuta me vonesë. Tashmë ky proces ka nisur në të gjitha qendrat e votimit të Vorës. Kemi qytetarë në radhë që kanë ardhur për të votuar. Janë krijuar radhë pasi ka pasur vonesa. Nuk ka pasur problematika të tjera. Ka pasur problematika dhe me kamera që jo të gjitha kanë funksionuar, por është dashur ndërhyrja e teknikëve. Në minutat e para të nisjes së këtij procesi, nuk ka pasur shumë qytetarë, por pastaj qytetarët janë grumbulluar dhe aty ku ka pasur problematika ka pasur radhë.

Gazetarja e Klan News, Halili ka marrë në pyetje një nga komisoneret në qendrën e votimit në Vorë, e cila është shprehur se problemi ka qenë tek pajisjet dhe për pasojë ka pasur një vonesë prej 20 minutash.

“Rreth 20 minuta, ka qenë një problem i vogël teknik tek pajisjet. Nuk ka pasur më problematika. Familjarët janë që i ndihmojnë për të votuar elektonikisht. Vetëm ata lejohen.”

Edhe Kamza voton sot në mënyrë elektronike. Gazetarja e Klan News, Erikleda Dorezi raporton nga Kamza se nuk ka pasur asnjë problematikë në këtë bashki lidhur me procesin elektonik të votimeve.

Erikleda Dorezi nga Kamza: Në Kamëz, votimi dhe identifikimi është elektronikisht. Procesi ka nisur në mënyrë të rregullt, nuk ka pasur asnjë problematikë. Kemi në total 109 mijë zgjedhës, 56 mijë meshkuj dhe 53 mijë janë femra. Nuk ka pasur problematikë. Në krah të votuesve, procedohet dhe me ndihmën e një operatorit teknik që ju ofron ndihmë, por gjithmonë duke ruajtur fshehtësinë e votës./tvklan.al