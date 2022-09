Votohet paketa kundër krizës

22:10 08/09/2022

Me 71 vota pro dhe 38 kundër Kuvendi i Shqipërisë miratoi ndryshimet në buxhetin e shtetit me anë të të cilave trajtohet financiarisht paketa anti-krizë. Votimit i parapriu një debat i gjatë mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe opozitës lidhur me trajtimin që kjo paketë i bën pasojave të krizës së çmimeve në tërësi dhe ajo energjetike në veçanti.

Kryeministri Edi Rama sqaroi se pavarësisht krizës së çmimit të energjisë elektrike në tregun ndërkombëtare ku Shqipëria blen një sasi të konsiderueshme për përballimin e konsumit ditor, qeveria nuk do të ndërmarrë masa ekstreme përveç vendosjes së fashës së pagesave.

Nga analiza që qeveria i ka bërë listës së konsumatorëve familjarë vetëm 4 përqind e kalojnë konsumin mujor të 800 kë. Me këtë shifër Rama argumenton në përgjigje të akuzave të opozitës se nuk ka rritje të çmimit të energjisë pavarësisht kostove të larta që do të rëndojnë në buxhet.

Me opozitën replikoi dhe për vendimin e qeverisë për konfiskimin e ndërtimeve që kanë kate shtesë jashtë projektit dhe ripërsërit që nuk do të ketë tolerancë pavarësisht se cili do të jetë emri i ndërtuesit.

Por kryetari i Partisë Demokratike e konsideroi të pamjaftueshme paketën e masave anti-krizë të prezantuar nga qeveria, ndërsa akuzoi Kryeministrin se po spekulon me çmimet.

“Flitet për krizë dhe ka një krizë s’mund të mohohet. Po në Shqipëri ka një dopio krizë, pasi në Shqipëri si në asnjë vend tjetër, përveç spekulimit të spekulantëve, kryespekulant është qeveria që vjedh qytetarët. Nuk ka qytetarë në Europë të vjedhur si shqiptarët, që janë të rrallë në botë. Kaluan një periudhë të vështirë me dy-trefishim të produkteve bazë ushqimore me naftën në stratosferë. Përveç ndonjë hoteli të ndonjë deputeti”, tha Sali Berisha.

Berisha tha se qeveria po mashtron qytetarët me paketën e rezistencës, pasi me vendimin për trajtimin e çmimit të energjisë me fasha po godet shtresën e mesme.

Tv Klan