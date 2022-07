Votohet plani për zgjatimin e Lanës, rindërtohen 3 shkolla

Shpërndaje







17:31 12/07/2022

Veliaj: Berisha e Meta rikthejnë helmin në politikë

Nga mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës, kryebashkiaku Erion Veliaj u ndal te sulmet e opozitës ndaj projekteve të metropolit shqiptar.

“Rikthimi i Saliut dhe Ilir Metës rikthen helmin, toksinat, ndasitë, përçarjen, shpifjen, lajmet e rreme në politikë. Luli mirë, keq, ishte pak fytyrë më civile, kurse këta janë komplet të pacipë”.

Ai akuzoi presidentin ne detyrë Ilir Metën se është një nga personat që është përpjekur duke bllokuar projektet e Tiranës.

“Unë kam parë kryetar bashkie qe do të bëhet president, por president që do të bëhet kryetar bashkie, hera e parë që e dëgjoj. President që do të bëhet brigadier komunale është akoma më e rrallë”.

Teksa u miratua edhe plani për zgjatimin e Lumit Lana nga Pallati me Shigjeta deri në Kashar, Veliaj tha se familjet që preken nga ky projekt do të marrin në pronësi aq metra katrore sa kanë edhe në se nuk janë të legalizuara.

“Janë në tokën tonë, por nuk po i përzëmë. Nuk do i lëmë pa shtëpi, do marrin aq sa kanë, por ne do të vazhdojmë të urbanizojmë Tiranën”.

Pas ndërtimi të terminalit juglindor, në tiranë do të nisë puna edhe për ndërtimin e terminalit verior tek zona e kthesës së Kamzës. Gjithashtu ai bëri të ditur se do të rindërtohen tre shkollat “Emin Duraku”, “Xhezmi Delli” dhe “Musine Kokalari”.

Tv Klan