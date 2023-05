Vranë adoleshentin në Gramsh, dalin para gjykatës 4 të miturit

09:51 20/05/2023

Katër të miturit e arrestuar për vrasjen e 16-vjeçarit Fatjon Bici në Gramsh kanë dalë përpara Gjykatës së Elbasanit paraditen e sotme për masë sigurie.

Ata do të njihen me masën e sigurisë për ngjarjen e ndodhur 3 ditë më parë në Gramsh. 16-vjeçari Bici u godit me thikë gjatë një konflikti me 4 persona të moshave 14 deri në 16 vjeç.

Pasi doli nga mësimi, ai pa në një rrugicë kushëririn e tij 15-vjeçar Marko Bici që po konfliktohej me 4 bashkëmoshatarë dhe ndërhyri për ta mbrojtur.

Por goditjet me thikë i morën jetën adoleshentit, ndërsa kushëriri i tij mbeti i plagosur.

4 të rinjtë, pas arrestimit nga policia ditën e ngjarjes, në prani edhe të psikologut, rrëfyen se sherri me Marko Bicin kishte nisur rreth 2 muaj më parë në një kënd lojërash dhe më pas ishte përshkallëzuar në rrjetet sociale. /tvklan.al