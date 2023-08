Vranësirat ia lenë vendin diellit në fundjavë

Shpërndaje







17:20 12/08/2023

Sinoptikanët: Temperaturat do të shkojnë deri në 37 gradë

Vranësirat e pakta nuk janë sinjal për reshje shiu këtë fundjavë. Sipas sinoptikanëve, këto ditë janë ideale për ato që fundjava i gjen në plazh.

“Në fakt është ideale, pasi do kemi temperatura të larta jo vetë në orët e para të mëngjesit, por po ashtu edhe gjatë mesditës, maksimalet në zonat bregdetare do të luhaten nga 33 në 35 gradë Celsius, por jo vetëm temperatura të larta, do të kemi edhe mbizotërim të diellit.”

Ndërsa nga fillim java priten reshje shiu të përqendruara kryesisht në zonat malore.

“Fillim java pritet t’i bëjë më të shpeshta vranësirat, kryesisht të martën më të fokusuara sidomos në verilindje, nuk pritet një front reshjet të fokusuara në gjithë territorin, por kryesisht në veri në Shqipërisë.”

Pjesa tjetër e javës do dominohet nga kthjellimet dhe temperaturat në rritje.

“Do të kemi temperatura që do regjistrojnë deri në 37 gradë, vlera minimale deri në 18.”

Muaji Gusht pritet të mbyllet me temperatura të larta dhe ditë të shumta me diell.

Tv Klan