“Vrasësi i 8 personave në Serbi, djali i një ish-eprori ushtarak”, Behluli: Në popullatë ka armatim të pakontrolluar

10:55 05/05/2023

Gazetari në Luginën e Preshevës Nexhat Behluli ka dhënë më shumë detaje për Klan News sa i takon ngjarjeve të rënda ndodhur njëra pas tjetrës në Serbi.

Teksa u ndal te ngjarja e ndodhur sot atje, ku një 21-vjeçar ekzekutoi me armë automatike 8 persona, Behluli u shpreh se forcat e sigurisë serbe janë mobilizuar.

Veçanërisht thotë ai, në objekte si shkolla apo institucione ku ka një numër të lartë njerëzish.

“Vetëm para gjysëm ore është arrestuar autori i veprës ku janë angazhuar mbi 1 mijë forca, në Serbi është ngritur niveli i sigurisë dhe kemi një gjendje të jashtëzakonshme ende të pashpallur. Tani nuk është shumë e ndershme si profesionistë të ngutemi me dhënien e deklaratave, por qeveria ka marrë masa urgjente për mos dhënien e lejeve të armës. ”

Behluli vuri theksin te numri i lartë i armatimeve që qytetarët serbë posedojnë, duke shtuar se këto raste të rënda janë pasojës e klimës që është krijuar atje që pas luftërave.

“Siç e dini Serbia është pjesë kryesore e shpartallimit të Jugosllavisë dhe pjesëmarrëse në shumë lufta, kemi shumë armatim, në popullatë ka armatim të pakontrolluar ku kanë qasje dhe fëmijët, të rinjtë dhe sidomos ata që kanë qenë pjesëmarrës të luftës. Vrasësi i 8 qytetarëve është djali i një ish-eprori ushtarak, pjesëmarrës në luftën në Kroaci apo Bosnje. Në Serbi në shkolla nuk ka qenë evidente kjo që ndodhi para dy ditëve dhe dje në disa shkolla fillore teksa mbahej 1 minutë heshtje në nder të viktimave një nxënës solidarizohej me vrasjen dhe nxori një revole plastike që në shkollë shkaktoi panik.

Ekspertë të fushës thonë se ka ndikim edhe interneti apo lojërat, sepse jetojmë në kohën e play-station dhe një pjesë e fëmijëve tanë kanë rrëshqit në atë fantazinë e tyre. Unë nuk dua të futem thellë, po mesa shoh politikën redaktuese të mediave nacionale këtu dhe si e edukojnë shoqërinë edhe ndoshta nuk është befasi kjo sepse kemi një rini ekstreme problematike dhe rastet janë zinxhir sepse kemi të bëjmë me një shoqëri që është rritur duke promovuar dhunë, dhe atë që ka ndodhur gjatë luftërave duke e prezantuar si vlerë, diçka me të cilën këta krenohen. Këto incidente janë pasojë e klimës me të cilën janë rritur.”

Gazetari tha po ashtu se Serbia mund të shkojë drejt shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme.

“I kemi evidente në terren, gjithë ky mobilizim na bën me dije se Serbia po shkon drejt shpalljes së jashtëzakonshme, kanë shtuar masa sigurie rreth objekteve ku tubohen shumë njerëz. Prej sot, 3 ditësh e ardhshme janë ditë zie, nuk do ketë tubime masive për aktivitete sportive e të tjera. Nga e Hëna do të shihet se si do të pozicionohet.”/tvklan.al