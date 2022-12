Vrasja e 3 emigrantëve, trazira në Paris

17:05 24/12/2022

Kurdët rebelohet ndaj vendimit të prokurorisë

Pjesëtarët e komunitetit kurd u përleshën për të dytën ditë radhazi këtë të Shtunë, me policinë në Paris. Dhuna shpërtheu pas vendimit të prokurorëve parizienë për ta trajtuar si një akt me motive raciste, sulmin me armë të së Premtes ndaj një qendre kulturore kurde, ku u vranë 3 pjesëtarë të këtij komuniteti dhe u plagosën 3 të tjerë.

Drejtuesit e organizatave kurdë e konsiderojnë si sulm terrorist, ngjarjen me autor një ekstremist të djathtë 69-vjeçar i përfshirë edhe në sulme të tjera kundër emigrantëve.

“Për ne, nuk ka dyshim se këto janë vrasje politike të organizuara nga Turqia. Ky është akt i pastër terrorist”.

Klasifikimi si akt terrorist e dënon me më shumë vite burg autorin dhe zgjeron hetimet për bashkëpunëtorë të mundshëm të tij brenda dhe jashtë vendit. Pjesëtarë të komunitetit kurd sulmuan ambasadat franceze edhe në kryeqytete të tjera europiane, ndër të cilat edhe në Athinë.

Tv Klan