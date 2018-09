Vrasja e 43-vjeçarit, arrestohen babë e bir

Babë e bir janë autorët e vrasjes së 43-vjeçarit Alket Muho, i ekzekutuar një ditë më parë në Memaliaj.

Hetem Muho, 59 vjeç dhe Dino Muho, 20 vjeç, të banues në Sarandë u arrestuan këtë të premte.

Sipas policisë, “ata dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, ditën e djeshme rreth orës 11:35, kanë vrarë me armë zjarri shtetasin A.M., 43 vjeç, banues në fshatin Rabie, Tepelenë. Kjo ngjarje ndodhi në vendin e quajtur “Bolovec” të fshatit Rabie”.

Dy autorët, sqaron policia, dyshohet se e kanë vrarë Muhon për shkak të konflikteve të përsëritura me motive pronësie, në fshatin e origjinës së autorëve.

Ndaj dy të arrestuarve rëndojnë akuzat e vrasjes me dashje kryer në bashkëpunim, prodhim e mbajtje pa leje e armëve luftarake e municionit, si dhe prodhim e mbajtje pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive. /tvklan.al