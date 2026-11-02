Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt ka mbajtur mbledhjen e parë ku kryetari, Burim Ramadani është zotuar se do të punojë mbi faktet dhe argumentet reale mbi vrasjen e Arlinda Zekajt. Pret që puna e komisionit të mos politizohet.
U shprehën të përkushtuar që kjo çështje të trajtohet me profesionalizëm dhe përgjegjësi të lartë.
Ky komision përfshin tri faza, faza e hetimeve që përfshin mbledhjen e provave, vlerësimin e hetimeve dhe përgatitjen e raportit final.
Kryetarja e Kuvendit Albulena Haxhiu kërkon angazhimin e Prokurorisë Speciale për rastin e Zekajt.
Arlinda Zekaj u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës nga ish kunati. Vetëm tri ditë para vrasjes, ajo u kishte dërguar letër institucioneve duke alarmuar se jeta e saj ishte në rrezik.
/tvklan.al