Vrasja e babë e bir, Ardian Çapja thotë se është i pafajshëm

Shpërndaje







15:57 21/11/2022

“Zbardhni vrasjen e avokatit Ravik Gurra”

I akuzuari kryesor për vrasjen e babë e bir, Nezar e Gentian Beqiri në vitin 2012, Ardian Çapja ka pretenduar para gjykatës së së Posaçme se është i pafajshëm, duke këmbëngulur në alibinë se ishte jashtë Shqipërisë.

“Deri në datën 13 Gusht të 2012 unë kam qenë jashtë vendit, fillimisht në Greqi me pushime dhe më pas kemi shkuar në Maqedoninë e Veriut. Bashkë me mua ka qenë edhe nipi Florenc Çapja. Në kthim, Pa hyrë në Elbasan na ka ndaluar policia, dhe na kanë marrë në pyetje, aty kam marrë vesh që kush ishte vrarë. Nuk njoh asnjë nga të dyshuarit e tjerë nuk kam asnjë lidhje me ta. Prokuroria na bllokoi pasaportat dhe ndaluan nipin tim Florencin”.

Çapja nuk kurseu akuzat për Prokurorinë e Elbasanit, por edhe SPAK, të cilës i kërkoi zbardhjen e avokatit të tij Ravik Gurrës, i vrarë në atentat në 2019.

“Kam dëgjuar në media që ju prokurori Behar Dibra keni nën hetim vrasjen e avokatit tim Ravik Gurra, ke tre telefona, ke dosjen time, gjej kush ka vrarë avokatin bëj drejtësi. Hap hetimin e Ravikut aty ke gjithë të vërtetën. Politika në Elbasan është e lidhur me krimin”.

Ardian Çapja pretendoi se hetimi ndaj tij ishte inskenim, teksa gjatë seancës u përplas edhe me bashkëpunëtorin e drejtësisë Ervis Bardhin.

SPAK e akuzon Ardian Çapjan, nipin e tij Florencin dhe 3 persona të tjerë se në vitin 2012 vranë në banesën e tyre Nezar e Getian Beqirin.

Tv Klan