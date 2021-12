Vrasja e ish-deputetit Pashko Ujka, lihen në burg dy të ndaluarit

15:10 04/12/2021

Gjykata e Shkodrës ka lënë në arrest me burg me afat 30 ditë, Kristian Kelmendin dhe Marjan Kolën, dy të arrestuarit në lidhje me vrasjen e Pashko Ujkës, ish-kryetarit të Velipojës dhe ish-deputet i parlamentit shqiptar.

Gazetarja Emi Kalaja ka njoftuar se vendimi është marrë për t’i lënë kohë prokurorisë që të mbledhë provat e nevojshme ndaj të dyshuarve. Kujtojmë që të ndaluarit pretendojnë se kanë qenë në një poligon qitjeje në Kosovë në momentin që ka ndodhur vrasja.

Familjarët e Marjan Kolës para seancës gjyqësore thanë se ai është i pafajshëm. Sipas tyre ka prova që faktojnë se Kola ka qenë në Kosovë në momentin që është kryer vrasja.

Pashko Ujka u ekzekutua më 29 Nëntor në qytetin e Shkodrës. 64-vjeçari morri plagë në pjesën e kurrizit dhe u dërgua menjëherë në spitalin rajonal të Shkodrës. Por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, plumbat kishin prekur organet vitale dhe ai ndërroi jetë rreth 1 orë më pas./tvklan.al