Vrasja e Kudret Saliajt, babë e bijë para gjykatës

Shpërndaje







12:59 15/05/2022

Mexhit Picari dhe Dhurata Saliaj akuzohen për vrasje të organizuar të 43-vjeçarit

Babë e bijë, Mexhit Picari dhe Dhurata Saliaj do të përballen me Gjykatën. Togat e zeza të përfaqësuara nga Gerd Hoxha kanë vendosur që të kalojnë dosjen për gjykim.

Në dosjen e prokurorisë, në ngarkim të babë e bijë, Mexhit e Dhurata Picarit të cilët dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin vranë në një kafe pranë Gjykatës Civile të Tiranës Kudret Saliajn ngjarje e ardhur pas një sherri për kujdestarinë e fëmijëve dhe ditën kur do të nënshkruhej divorci mes Dhuratës dhe Kudretit. Prokuroria e Tiranës e cilëson të organizuar vrasjen e 43-vjeçarit duke ngritur një akuzë më të rëndë ndaj Mexhit Picarit dhe vajzës së tij Dhuratës, atë të vrasjes në rrethana të tjera cilësuese pasi e kanë organizuar vrasjen më 4 Qershor të vitit të kaluar. Akuzat e ngritura ndaj tyre janë për “vrasje e funksionarëve publikë”, mbetur në tentativë, pasi mbeti i plagosur edhe avokati që ndodhej në tavolinë me viktimën, “vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare” dhe “armëmbajtje pa leje”.

Disa javë më parë, u evidentuan përplasjet mes familjeve përkatëse për kujdestarinë e 3 fëmijëve të çiftit. Pas vëllait të Kudretit, këtë here edhe daja i fëmijëve Kelmend Picari kërkon kujdestarinë e tyre, ndërsa Gjykata e ka adresuar të paraqesë padi civile. Sipas familjës Saliaj që kundërshtojnë kërkesën e Kelmendit, ky i fundit ka procedim penal dhe nuk është i përshtatshëm për kujdestarinë. Teksa nëna e fëmijëve, Dhurata së bashku me babain e saj Mexhit Picarin ndodhen në burg për vrasjen, fëmijët deri më sot kanë qëndruar tek familjarët e babit Kudretit, të vrarë nga gjyshi e nëna e tyre.

Klan Neës