Vrasja e Leartiad Lekajt në Vlorë, policia jep informacion zyrtar

Shpërndaje







23:10 09/09/2023

Policia ka dhënë informacion zyrtar për ngjarjen e rëndë të ndodhur mbrëmjen e kësaj të shtune në Vlorë, ku u vra në atentat një 41-vjeçar ( Lexo më shumë ).

Viktima, Leartiad Lekaj alias Laert Keka u qëllua për vdekje rreth orës 21:50, nga presona ende të panjohur. Në njoftimin e saj për mediat, policia e Vlorës sqaron se makina që dyshohet se u përdor nga autorët u gjet në flakë në aksin rrugor “Kotë-Sevaster”.

Autoritetet thonë se vijon krehja e zonës me qëllim kapjen e autorëve.

“Rreth orës 21:50, në lagjen “28-Nëntori”, në rrethana ende të paqarta, është vrarë me armë zjarri shtetasi Leartiad Lekaj alias Laert Keka, 41 vjeç. Nga kontrolli i zonës, në aksin rrugor “Kotë-Sevaster”, shërbimet e Policisë kanë konstatuar një automjet tip “Audi”, duke u djegur. Janë ngritur menjëherë pika kontrolli në hyrje/daljet e qytetit të Vlorës dhe në akset “Vlorë-Fier”, “Vlorë-Tepelenë” dhe “Vlorë-Himarë”.

Gjithashtu, shërbimet e Policisë vijojnë krehjen e zonës, me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe në drejtimin e prokurorit, po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, si dhe për fiksimin e çdo prove që do t’i shërbejë hetimit, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve”, thuhet në njoftimin zyrtar për mediat./tvklan.al