Vrasja e Martin Çeços, pranga 18-vjeçares

Shpërndaje







23:16 14/10/2022

Martina Pajollari dyshohet se e nxori në pritë të riun

Shkon në 4 numri I të arrestuarve për vrasjen e të riut Martin Çeço më datë 16 Qershor të këtij viti në Maliq. Turpi i tij i pajetë u gjet në rezervuarin e fshatit Kolanec, disa ditë pasi ai ishte deklaruar i humbur nga familja. Në pranga është vënë tashmë edhe 18-vjeçarja Martina Pajollari. Ajo akuzohet si bashkëpunëtore në vrasjen e të riut.

Grupi i hetuesve thotë se ka arritur të sigurojë prova, se e reja ka bashkëpunuar me Bledi Angjo, Valter dhe Edlir Mollaj të arrestuar më herët si autorë të vrasjes së 26-vjeçarit. Kanë qenë deklarimet kontradiktore të dhënë nga 18-vjeçarja që ngjallën dyshime tek hetuesit. Martina Pajollari dyshohet se ka qenë e lidhur me viktimën, por në të njëjtën kohë pasur marrëdhënie edhe me Valter Mollajn, i akuzuar si një nga autorët e vrasjes.

Dyshohet se krimi u krye për motive xhelozie. 3 personat akuzohen se kanë dhunuar e më pas kanë hedhur trupin e pajetë të Martin Çeços në rezervuar. Ngjarja fillimisht u dyshua si vetëvrasje pasi në breg u gjetën sendet personale të 26-vjeçarit, por ekspertiza mjekoligjore zbuloi se ai fillimisht ishte vrarë.

Tv Klan