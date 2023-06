Vrasja e Nezir dhe Gentian Beqirit, “GJKKO vendos “arrest në burg” për Jorgo Lekun

11:26 17/06/2023

Gjykata e Posaçme i komunikoi masën e sigurisë “arrest në burg” 44-vjeçarit Jorgo Leku, i dënuar përjetësisht në mungesë nga po e njëjta gjykatë për vrasjen e babë e bir në Elbasan në 2012-ën, Nezir e Gentjan Beqirit.

Ai u ekstradua dy ditë më parë nga Greqia.

44-vjeçari i njohur edhe me emrin Olsi Leka dhe me një tjetër identitet grek, u dënua në mungesë në Prill të këtij viti, bashkë me Ardjan Çapjan dhe Florenc Çapjan.

Fillimisht, dosja e vrasjes së babë e bir po hetohej nga Prokuroria e Elbasanit, por më pas kaloi në SPAK, pasi të akuzuarit kanë vepruar si grup i strukturuar kriminal.

Pasi Gjykata e Shkallës së Parë dha vendimin, çështja është ankimuar në Apel.

Po për këtë dosje, Gjykata e Posaçme dënoi me 15 vite heqje lirie bashkëpunëtorin e drejtësisë Ervis Bardhin që mori edhe pjesë në krimin e ndodhur 11 vite më parë. Nga 25 vite burgim u dha për Klaidi Dokoli dhe Etien Çani.

