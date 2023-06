Vrasja e Nikulajt, “dëshmitarja” akuza policisë

18:00 10/06/2023

Vajza nga Lezha: Më kërcënuan me 10 vite burg, më bënë presion

Vajza nga Lezha, e cila zbërtheu grupin prej 6 personash që dyshohet se bashkëpunuan për të vrarë biznesmenin Ardian Nikulaj në 19 prill të këtij viti, pretendon se dëshmia e saj është deformuar. Me anë të një kërkese ajo i është drejtuar Prokurorisë në Lezhë për t’u njohur me deklarimet e saj, por nuk ka marrë një përgjigje. Më pas vajza, i është drejtuar me një letër katër institucioneve shtetërore për t’u njohur me të gjitha aktet dhe të përfaqësohet nga një avokat i zgjedhur prej saj. Vajza pretendon se 1 javë pas ngjarjes i është bërë presion nga policia dhe është kërcënuar me 10 vite burg nëse nuk do të dëshmonte.

“Me datë 26.4.2023, kur jam kërkuar për herë të dytë të dëshmoj në Polici, kam kërkuar avokat, për shkak të gjendjes sime të rënduar psikologjike. Më është refuzuar jo vetëm të ishte i pranishëm, por edhe për çdo detaj tjetër procedural. Policia më ka nxjerrë jashtë komisariatit për të bërë kërkimet e tyre dhe më bënin komente të tipit: “Ai s’të ka dashur për nuse, të ka përdorur, ruaj veten nga burgu se do hash 10 vite burg”.

E reja thotë se ka pirë ilaçe për qetësim nga depresioni dhe është detyruar të prishë fejesën.

“Kam pirë ilaçe pafund për qetësim nga depresioni (ilaçe që vazhdoj t`i marr edhe sot) dhe nuk e kam ndjerë më veten emocionalisht të qetë që të mbaja mend çdo fjalë që thosha për të shpëtuar veten nga burgu edhe pse unë as dija gjë e as di për organizmin e asaj vrasjeje. U detyrova të prishja fejesën më pas, pikërisht me vendim të babait tim dhe kanë tërhequr unazën gratë e familjes Haxhia, pasi burrat ishin të ngujuar”.

Vajza shkruan në letër se ish i fejuari i saj Edmond Haxhia nuk ka pasuri për të porositur një vrasje të paguar me miliona. Ajo ka edhe një koment për motorin e blerë në emrin e saj dhe përdorur në krim, për të cilin thotë se e kishte marrë për qejf për të udhëtuar. Ndërsa makina me qira shprehet se ishte marrë për shkak se Edmondi nuk kishte makinë në Shqipëri për të lëvizur. E reja mohon të ketë takuar ndonjë herë miqtë e ardhur nga Anglia nga ish i fejuari i saj.

