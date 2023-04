Vrasja e Nikulajt, gazetari jep detaje për anglezin: Pamja e tij vizive u përftua nga banka ku ai tërhiqte para çdo mëngjes

Shpërndaje







22:36 24/04/2023

Gazetari Merin Maçi ka dhënë detaje sot për “Opinion” në Tv Klan sa i takon vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj.

Sipas Maçit, shtetasi që dyshohet si informator i autorit është britanik dhe ka qëndruar në Lezhë plot 5 ditë. Ai thotë po ashtu se në bazë të hetimeve të kryera, ky person kishte qëndruar ditën e parë sapo ka mbërritur në Shqipëri në hotelin në pronësi të viktimës.

Detaji që ka rënë në sy, ka qenë fakti se anglezi paguante çdo ditë dhomën ku qëndronte, e pamja e tij vizive shprehet gazetari është pikasur nga kamera e bankës ku ai tërhiqte shuma parash.

Merin Maçi: Policia anon më shumë tek pista e një hakmarrjeje të mundshme çka mund të ketë sjellë ekzekutimin e biznesmenit 50 vjeçar Ardian Nikulaj.

-Cili është roli i britanikut? Është britanik, britanik apo është shqiptar me pasaportë britanike?

Merin Maçi: Britanik, britanik! Është anglez. Është një person që ka dyshime se mund të ketë servirur informacion tek autori. Në një prej bizneseve që zotërohej nga viktima, ka qenë edhe shtetasi anglez, i cili ka konsumuar një shishe birre dhe në momentin që është regjistruar ngjarja, ai ka qenë i pari që është larguar me shpejtësi.

-Anglezi ka qenë aty, e ka parë ngjarjen?

Merin Maçi: Anglezi ka qenë në momentin që është regjistruar ngjarja. Ka qenë në pjesën tjetër të lokalit.

-Edhe po të mos ishte anglez, do ikte në fakt me 5 të shtëna në mes të lokalit.

Merin Maçi: Ajo që i ka bërë të dyshojnë hetuesit, të gjithë qytetarët janë afruar pranë vendit të ngjarjes nga kureshtja, ky ka qenë i vetmi person që është larguar.

-Po se ka qenë anglez. Kudo në botë kur ka krisma ikin njerëzit, vetëm në Shqipëri afrohen.

Merin Maçi: Zotëria, i cili tashmë është identifikuar ka qëndruar rreth 5 ditë në Shqipëri, konkretisht në qytetin e Lezhës. Ditën e mbërritjes, më 14 Prill ka qëndruar po në hotelin e viktimës, hotel “Koralin” ndërkohë 4 ditët e tjera ka qëndruar në një hotel fare pranë vendit të ngjarjes. Çdo ditë prej tij paguhej dhoma të cilën e kishte marrë për t’u strehuar, kjo ka ngritur dyshime.

Merin Maçi: Me vlerë sipas hetuesve dyshohet të jetë dhe telefoni që ai ka përdorur pasi ka dyshime se mund të ketë patur komunikim me autorin. Për veprimet që ka kryer pas ngjarjes, ai është drejtuar menjëherë drejt Rinasit ku ka ndërruar gjatë rrugës dy taksi. Shihet dhe nga policia e prokuroria si veprim për të shmangur kontrollet. Rreth 5 orë pas ngjarjes ka qenë avioni që atë e ka larguar nga Shqipëria. Pamja e tij vizive është përftuar nga një bankë e nivelit të dytë ku ka tërhequr para dhe tërhiqte para çdo mëngjes, me të cilat kryente edhe pagesën e dhomave ku ai qëndronte./tvklan.al