Vrasja e Nikulajt, kapet i fundit i ‘britanikëve’

17:47 07/07/2023

Harry Simpson ishte në kërkim si bashkëpunëtor i vrasësit portugez Ruben Saraiva

I fundit i britanikëve, në kërkim për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, është arrestuar në Londër. Harry Simpson, u lokalizua dhe u prangos në një banesë në periferi të kryeqytetit, pas shkëmbimit të informacioneve mes Interpol Tiranë dhe Interpol Manchester.

32-vjeçari kërkohet nga autoritetet shqiptare si bashkëpunëtor i vrasësit portugez, Ruben Saraiva. Britaniku me 27 precedentë penal për drogë dhe vjedhje në vendin e tij, erdhi në Shqipëri në 11 Prill, 8 ditë para vrasjes. Ai mori përsipër rolin e informatorit të portugezit Saraiva. Sapo mbërriti në Rinas në mesnatë, ai udhëtoi me automjetin tip Volksvvagen, të organizatorit të vrasjes, drejt Lezhës. Në orët e para të mëngjesit ai u pa në shëtitoren në Shëngjin, dhe pasdite shkoi te hotel ‘Rafeolo’ për një natë. Në 12 Prill britaniku, u zhvendos në hotel Besa ku qëndroi deri ditën e vrasjes së Nikulajt. Siç rezulton në pamjet e kamerave të hotelit, ai shfaqet në recepsion. Në një tjetër video, ai luan bilardo me djalin e viktimës. Shumicën e kohës ai komunikonte me telefon, duke informuar për lëvizajet e objektivit.

Ai u largua pak orë pas krimit nëpërmjet aeroportit të Rinasit. Ndaj tij gjykata e Lezhës ka caktuar masën “Arrest në burg” për vrasje për gjakmarrje armë armëmbajtje pa leje.

Në proces gjyqësor për t’u ekstraduar nga Mbretëria e Bashkuar drejt Shqipërisë janë edhe katër të arrestuarit e tjerë, Edmond Haxhia, Harriet Bridgeman, Tomas Mithan dhe Steven Hunt.

Në proces ekstradimi nga Maroku është edhe Ruben Saraiva, i cili u arrestua në kryeqytetin Rabat.

Ekzekutimi i Ardian Nikulajt sipas Policisë së Shtetit është bërë për gjakmarrje. Shkak dyshohen konfliktet e vjetra me fisin Lekstakaj.

