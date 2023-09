Vrasja e policit në Kosovë, Mema: Organizime të tilla mund të shkaktojnë destabilitet në Ballkan

Shpërndaje







17:50 25/09/2023

Sulmi i armatosur në veri të Kosovës përgjatë ditës së djeshme ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku dhe u plagosën dy të tjerë u komentua edhe në programin “Rudina” në Tv Klan. Gazetarja Enita Mema renditi të gjitha zhvillimet e deritanishme lidhur me ngjarjen e rëndë.

Gjetja e armëve në manastirin e Banjskës, qëndrimi i Vuçiq dhe Brnabic se sulmi nuk ishte i organizuar nga Serbia si dhe akuzat e tyre ndaj Kosovës janë disa prej pikave kyçe të ngjarjes. Nisur prej tyre, Mema shprehet se ky sulm i organizuar i paraprin edhe një frike të madhe për të ardhmen, paqëndrueshmëri në rajonin e Ballkanit.

Enita Mema: Frika më e madhe është që duke qenë se kishim të bënim me një plan dhe plani ishte i strukturuar, nëse ky plan është më i zgjeruar se ajo që ndodhi tashmë sepse prania e hartave dhe një municioni ushtarak të jashtëzakonshëm, e makinave të blinduara, e makinave të vjetra, personat e përfshirë në këtë plan dhe për këtë në fakt nuk kanë dhënë shpjegime ende nga hetimet as ministri i Brendshëm, as drejtori i policisë se deri ku shkonte ky plan sepse u bllokua le të themi që në fillim ndoshta.

Një tjetër problem është që në qoftë se ky plan përmban futjen dhe në strukturat ose në vendet e kultit, aty është problem të futesh, pra të kryesh hetime dhe të zbulosh nëse ka armatime të tjera apo gjëra të këtij lloji. Kështu që do të vijojnë hetimet që të qartësohet situata dhe më pas, ndërhyrja e ndërkombëtarëve duhet të jetë shumë e fortë kësaj radhe për të ndaluar organizime të tilla që cenojnë vërtet sigurinë dhe sovranitetin e Kosovës.

Pra, duke qenë se nga pala tjetër vijojnë ta mohojnë si Presidenti Vuçiq, ashtu edhe Kryeministrja Brnabic mbajtën të njëjtin qëndrim që jo gjë absolutisht nuk vjen nga ne. Pra kjo mund të shkaktonte një destabilitet në të gjithë rajonin e Ballkanit. Kosova nuk është vetëm çështje e Kosovës, është e të gjithë rajonit./tvklan.al