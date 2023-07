Vrasja e Ruzhdi Hoxhës, 18 vite burg për Ferdinand Rrushin

17:26 04/07/2023

Përfiton ulje të dënimit me 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar

Ferdinand Rrushi i dyshuar për rrëmbimin dhe ekzekutimin e biznesmenit Rruzhdi Hoxha në Tetor të 2021, rrezikon të mbyllet në qeli për 18 vite. Prokuroria e Tiranës ka relatuar konkluzionet përfundimtare përballë gjykatës. Organi i akuzës ka kërkuar që të dënohet me 1 vit e 6 muaj burg edhe Pajtim Rushi, i dyshuar për veprën penale “veprime që prengojnë zbulimin e të vërtetës”.

Ky i fundit dyshohet se fshehu automjetin më të cilin i vëllai Fredi Rrushi, akuzohet se rrëmbeu dhe vrau biznesmenin. Të dy vëllezërit Rrushi janë gjykuar me procedurën e gjykimit të shkurtuar dhe atyre u ulet 1/3 e dënimit nëse shpallen fajtorë nga gjykata.

Ngjarja ndodhi në 21 Tetor dy vite më parë, kur familjarët e 43 vjeçarit Rruzhdi Hoxha humbën çdo kontakt me të. Trupi i pajetë i tij u gjet në datën 6 Nëntor në malin me gropa, i mbuluar me gurë dhe zhavorr.

Motivi i kësaj ngjarjeje ka mbetur i pa sqaruar nga ana e prokurorisë duke qenë se Fredi Rrushi nuk e ka pranuar autorësinë e ngjarjes. Po ashtu enigma është edhe vendi ku është fshehur automjeti tip “Passat” ngjyrë gri, që u përdor nga Fredi Rrushi në vrasjen e shokut të tij Ruzhdi Hoxha.

Automjeti, nuk rezulton që të jetë në pronësi të Fredi Rushit, por ky i fundit kishte një akt-noterial përdorimi gjatë dy viteve të fundit. Gjetja e këtij mjeti është e rëndësishme për grupin hetimor, pasi dyshohet se brenda makinës është vrarë me dy plumba 43-vjeçari Hoxha.

Prokuroria ka tentuar disa herë që të bëjë të penduar Fredi Rrushin, por pa mundur ta bindë. Dyshimet janë se autori dhe viktima ishin të përfshirë në aktivitete të paligjshme.

