Gjykata vendos 25 vite burg për Blendi Tetën

Shpërndaje







13:46 26/01/2022

Akuzohet për vrasjen e ish-policit Santiago Malko, në Gusht të 2019

Blendi Teta, një prej të akuzuarve për vrasjen e ish-policit Santiago Malko, rrezikon që të mbyllet në qeli për 25 vite. Gjykata e Posaçme ka shpallur vendimin duke rritur masën e dënimit në krahasim me kërkesën e Prokurorisë së Posaçme. Organi i akuzës kishte kërkuar që Teta të vuante dënimin më 19 vite burg, por pas zhvillimit të seancës Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë vendosi dënimin e tij me 25 vite burg. Ndërkohë fjalën e fundit do ta thotë Gjykata e Posaçme e Apelit.

Teta shfaqet në pamjet filmike duke pritur së bashku më një nga anëtarët e klanit Duka, Santiago Malkon në rrugën Xhanfize Keko, aty ku u krye edhe ekzekutimi. Ngjarja e rëndë ndodhi më 27 Gusht të 2019-s. Sipas Prokurorisë Teta del nga makina dhe mbledh bishtat e cigareve në mënyrë që të mos linte gjurmë.

Ai është i pari që u arrestua për këtë ngjarje. Fillimisht Teta ka mohuar akuzën e ngritur nga Prokuroria. Por më pas me anë të përgjimeve dhe pamjeve filmike u provua nga grupi hetimorë se ai kishte pasur dijeni për ngjarjen. SPAK e akuzon Tetën për vrasje dhe grup i strukturuar kriminal. Blendi Teta kishte lidhje me anëtarët e klanit Duka, grup që akuzohet e kanë ideuar atentatin dhe ekzekutuar 28-vjeçarin.

Gjykata e Posaçme ka pezulluar procesin gjyqësor për një vit në ngarkim të të akuzuarve të tjerë për shkak se ata janë në kërkim dhe nuk është bërë njoftimi i tyre për nisjen e gjykimit në ngarkim të tyre. Santiago Malkos u ekzekutua sapo doli nga spitali i pediatrisë, ku kishte djalin të shtruar, pasi ishte i sëmurë. Krimi sipas SPAK ka si motiv përplasjen për dominimin e aktivitetit të lojërave të fatit mes dy grupeve kriminale.

Klan News