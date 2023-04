Vrasja e Stiven Toshkësit, Rrumbullaku: Hetimet, drejt përfundimit

18:26 26/04/2023

Drejtori i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku, teksa zhvilloi një konferencë për shtyp u pyet këtë të mërkurë për ngjarjen e rëndë që ndodhi disa ditë më parë kur u vra 19-vjeçari Stiven Toshkesi. Rrumbullaku u shpreh se hetimet janë drejt përfundimit dhe se shumë shpejt edhe 18-vjeçari i shpallur në kërkim, Arbër Murataj, do të vihet në pranga për të sqaruar rolin në këtë ngjarje.

“Mund t’ju them se hetimet janë drejt përfundimit dhe gjithçka është sqaruar lidhur me mekanizmin. Edhe personi që i atribuoheni si personi i shpallur në kërkim shumë shpejt edhe ai do të vihet para organeve të drejtësisë për të dhënë shpjegimet e tij në lidhje me rolin sa i përket ngjarjes”, u shpreh Rrumbullaku.

Në lidhje me ngjarjen e rëndë janë vënë në pranga Aksel Hoxhaj dhe Ensi Maze. Në bashkëpunim me njëri-tjetrin ata goditën për vdekje me thikë 19-vjeçarin Toshkësi. Ndërkohë në lidhje me ngjarjen është shpallur në kërkim 18-vjeçari Arbër Murataj. Ai dyshohet si personi që nisi konfliktin me 19-vjeçarin Toshkësi. Rreth 2 muaj para vrasjes mes viktimës dhe Muratajt ka pasur një sherr që dyshohet se ka nisur për një vajzë./tvklan.al