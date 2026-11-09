09 Nëntor 2026 – SPAK ka dhënë pretencën për dosjen e vrasjeve të Vajdin Lamajt, Artan Arsit dhe Klodian Saliut në vitin 2005, duke kërkuar dënimin me nga 25 vite burg për secilin prej gjashtë të pandehurve.
Është kërkuar nga 25 vjet burg për Emiljano Shullazin, Viktor Bajraktarin (Imeraj), Indrit Taullain, Lulzim Berishën, Plaurent Dervishajn dhe Indrit Rusin. Për Luftar Reçin, Prokuroria e Posaçme kërkon 8 vjet burg, për shkak të statusit të tij si bashkëpunëtor i drejtësisë.
Denimet që kërkon SPAK:
Viktor Bajraktari (Imeraj) 25 vjet burg
Emiljano Shullazi 25 vjet burg
Indrit Taullai 25 vjet burg
Lulzim Berisha 25 vjet burg
Plaurent Dervishaj 25 vjet burg
Indrit Rusi 25 vjet burg
Luftar Reçi 8 vjet burg
Totali për 7 të pandehurit 158 vjet burg
Tashmë pritet që trupi gjykues të shqyrtojë kërkesën e Prokurorisë dhe të japë vendimin përfundimtar për çështjen.
Ngjarja më e bujshme ishte vrasja me tritol e biznesmenit Vajdin Lame dhe mikut të tij Artan Arsi më 27 shkurt 2005. Ekzekutimi u krye me tritol i vendosur në ashensorin e pallatit ku banonin Lame dhe Arsi. Shpërthimi u aktivizua me telekomandim në katin e pestë ku banonte Lame, i cili ndërroi jetë në vend ndërsa miku i tij rrugës për në spital.
Si organizatorë dhe ekzekutorë, SPAK akuzon Emiljano Shullazin, Lulzim Berishën, Plarent Dervishin, Indrit Taullain, Viktor Ymerin, Luftar Reçin dhe Indrit Rusin.
Ngjarja e dytë është ekzekutimi i Klodian Saliut, teksa udhëtonte me makinë në autostradën Durrës – Tiranë në 26 Shkurt 2005, një ditë përpara vrasjes së Lamajt në Tiranë.
Prokuroria e Posaçme thotë se të përfshirë në atentat janë Lulzim Berisha, Plarent Dervishi, Indrit Taullai, Luftar Reçi dhe Indrit Rusi, thuajse të gjithë ata që organizuan dhe zbatuan atentatin ndaj Lames, përveç Emiljano Shullazit dhe Viktor Ymerit.
Të gjithë këta persona akuzohen për disa vepra të rënda penale, si ajo e “vrasjes me paramendim” kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, “mbajtjes pa leje të armëve luftarake me pasoja të rënda”, si dhe “vrasjes në rrethana të tjera cilësuese”, kundër dy ose më shumë personave.