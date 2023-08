Vrasja e Vlorës, zbulohet afera me djalin e anëtares së KPK

Shpërndaje







16:54 08/08/2023

Rei Meta dëshmon në polici: Armando më shau i pari, më pas konflikti u përshkallëzua

Rei Meta, djali i anëtares së KLP-së, Nurihan Meta dhe 55-vjeçari Armando Meshau, i cili mbeti i vrarë ishin miq prej kohësh me njëri-tjetrin.

Meshau i kishte kërkuar Metës, ta ndihmonte për të ndërhyrë në një proces gjyqësor dhe në këmbim do t’i jepte një shpërblim. 33-vjeçari kishte pranuar dhe gjykata ka dhënë vendim në favor të 55-vjeçarit Meshau, për një pronë në Vlorë.

Rei Meta pas këtij vendimi, i ka kërkuar Meshaut shpërblimin, por ky i fundit ka refuzuar me pretekstin se në gjykatë kanë ndërhyrë persona të tjerë dhe jo ai. Ky episod që prishi miqësinë mes tyre ishte pikënisja e sherrit që përfundoi me vrasjen e Armando Meshaut nga Rei Meta.

I riu e kërkonte vazhdimisht shpërblimin e premtuar nga Meshau, dhe gjatë ditëve të fundit ata kishin rënë dakord për ta shlyer. Të dy së bashku shkuan paraditen e të hënës në një zyrë noteriale në Vlorë për të nënshkruar dokumentet. Por viktima i kërkoi autorit të shkonin në një qendër interneti për të printuar disa dokumente të cilat i kishte në USB. Kur shkuan në qendrën e internetit në lagjen “Hajro Cakërri”, viktima iu shpreh Rei Metës që nuk e kishte USB-në me vete dhe aty të dy nisen të konfliktohen verbalisht. Sherri mes tyre degradoi deri në përplasje fizike, siç shfaqet në këtë foto.

33-vjeçari e goditi Meshaun me dy grushte dhe u largua menjëherë pa kuptuar se 55-vjeçari pasi ishte rrëzuar në tokë, goditje e cila rezultoi fatale duke e lënë të vdekur në vend. Autori u ndalua pas katër orësh në qytetin e Vlorës. I riu tha para grupit hetimor se nuk kishte në plan të vriste Armando Meshaun, dhe se ngjarja ishte aksidentale.

“Unë nuk doja ta vrisja Armandon. Me të kam patur një konflikt prej disa kohësh për çështjen e një prone. Unë kisha ndërmjetësuar tek një tjetër person që Armando të blinte një sipërfaqe toke. Ai më kishte premtuar se nëse do të mund të blinte atë tokë, unë do të përfitoja një shpërblim, por që nuk më dha”.

Pas ngjarjes, autoritetet janë duke kryer hetime sa i takon çështjes gjyqësore të fituar nga Armando Meshau ku pretendohet se ka ndërhyrë Rei Meta. Hetuesit janë duke kryer verifikime nëse ka patur ndonjë shkelje apo falsifikim të dokumenteve në favor të viktimës Armando Meshau.

Klan News