Vrasja ndaj afrikano-amerikanëve në Buffalo, e qëllimshme

13:17 16/05/2022

18-vjeçari e ka përshkruar veten si fashist dhe supremacist i bardhë, prej muajsh ishte nën vëzhgimin e policisë

18-vjeçari Payton Gendron i cili vrau 10 persona në Buffalo në Nju Jork ka ngjallur zemërim në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Reuters” raporton se Gendron ka udhëtuar më shumë se 320 kilometra për të kryer sulmin. Ngjarja është duke u hetuar si akt i ekstremizmit të dhunshëm me motive racore.

Kryetari i qytetit Bufalo, Byron Brown është shprehur se i dyshuari e ka kryer qëllimisht sulmin për të marrë sa më shumë jetë afrikano-amerikanë. Dyshimet gjithashtu janë ngritur se si 18-vjeçari ka arritur që të kryejë sulmin ndërkohë që prej disa muajsh ishte nën radarin e autoriteteve.

Dëshmitarët në vendin e ngjarjes e cilësojnë këtë ngjarje tepër tragjike që ka ndodhur gjatë viteve të fundit.

“Jam i shkatërruar, thjesht i trishtuar dhe i pikëlluar. Shpirti im është në zi për qytetin dhe për popullin tim. Ky është komuniteti im. Unë jam rritur këtu dhe jam në shok. Është thjesht e pabesueshme. E dini, ka trishtim, ka ankth ka edhe shumë zemërim. Pyetjet që ngrihen janë çfarë të bëjmë më pas? Nga të shkojmë? Si mund ta rregullojmë këtë situatë?”

Gendron ka qenë gjithnjë një adoleshent problematik. Në Qershorin e vitit të kaluar ai kërcënoi studentët e gjimnazit ku studionte. Ai më pas u është nënshtruar kontrolleve për shëndetin mendor.

“Për Amerikën? A do të ulemi këtu, do të bëjmë parada, do të flasim, do të qëndrojmë përreth? Apo do ta ndryshojmë vërtet problemin? Ky është mesazhi im për Amerikën. A do ta ndryshojmë vërtet problemin?”

Në një dokument me 180 faqe, Gendron e ka përshkruar veten si fashist dhe supremacist të bardhë. FBI po heton vrasjen si një krim urrejtjeje dhe ekstremizëm të dhunshëm për motive racore. Të shtënat në Buffalo ndjekin një model të vrasjeve të tjera masive me motive racore në vitet e fundit, duke përfshirë një sulm në sinagogën e Pitsburgut që la të vdekur 11 persona në tetor 2018 dhe të shtënat në një qendër aziatike në Atlanta në Mars 2021, në të cilat një i bardhë vrau tetë aziatikë.

Klan News