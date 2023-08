Vrasja në Durrës, burg për të arrestuarit

21:12 07/08/2023

Dy të pandehurit mohuan para gjykatës që të jenë ata që qëlluan për vdekje Luljeta Prezën

Dy të arrestuarit për vrasjen e 32-vjeçares Luljeta Preza kanë mohuar para gjykatës që të kenë lidhje me ngjarjen. Aldo Brahimi dhe bashkëpunëtori i tij Ylli Grabovari nuk kanë pranuar akuzat para togave të zeza të Durrësit. Pavarësisht këtyre pretendimeve, gjykata i la ata në “arrest në burg”. Seanca u zhvillua me dyer të mbyllura ndërsa jashtë gjykatës prisnin familjarë të tyre. Nëna e Aldo Brahimit, kërkon nga drejtësia dënim maksimal për të birin nëse ai është autori i ngjarjes.

“Të kalbet brenda nëse e ka bërë djali im. Dua që të verifikohet kjo punë, është e drejtë apo nuk është e drejtë.”

Luljeta Preza u gjet e pajetë të enjten poshtë urës së Dajlanit. Ajo nuk u mbijetoi dot plagëve të marra në pjesën e kraharorit me thikë. Sipas policisë, 32-vjeçari është konfliktuar me një vajzë 15-vjeçare pasi nuk kreu pagesën për një sasi kokaine që mori për ta konsumuar. Dy të arrestuarit ndërhynë dhe në sherr e sipër Aldo Brahimi e qëlloi Prezën me mjetin prerës. 32-vjeçarja ishte nënë e një fëmije ndërsa ishte e pastrehë prej kohësh. Mësohet se ajo punonte edhe si punëtore seksi.

