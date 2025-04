Një ngjarje e rëndë raportohet mëngjesin e kësaj të Diele në Vlorë. Një 58 vjeçar është gjetur pa shenja jete pranë një objekti në ndërtim, ku po punonte si roje.

Dyshohet se Renato Hoxhaj është vrarë me armë zjarri.

“Sot, rreth orës 06:00, në lagjen “Hajro Çakërri”, në rrugë, në afërsi të banesës së tij, është gjetur pa shenja jete, dyshohet i vrarë me armë zjarri, shtetasi R. H., 58 vjeç, i cili ishte i punësuar dhe si roje në një objekt në ndërtim pranë banesës së tij. Është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, vijojnë intensivisht hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe sigurimin e provave, me qëllim dokumentimin ligjor të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit/ve”, bën me dije Policia.

Burime për Klan News thonë se viktima nuk rezulton me precedenttë mëparshëm penal.

/tvklan.al