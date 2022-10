Vrau 11 persona, maniaku me sëpatë sërish në rrugë?

23:49 27/10/2022

Vrasësi serial i quajtur “Dishepull i djallit”, i cili therri dhe gymtoi 11 persona, mes të cilëve edhe një prift, mund të lirohet brenda disa javësh.

Patrick Mackay, 69 vjeç, i njohur si Dishepulli i Djallit, është i burgosuri më jetëgjatë në Mbretërinë e Bashkuar, ai u dënua për një seri vrasjesh në Londër dhe Kent në vitin 1975.

Vrasësi i çau kokën e priftit katolik Anthony Crean me një sëpatë në mars 1975 dhe gjymtoi trupin e tij në një banjë të mbushur me gjak. Ai vrau brutalisht të venë Isabella Griffiths, 87 vjeç, e cila u mbyt dhe u godit me thikë në shtëpinë e saj në Chelsea përpara se të mbyste Adele Price, 89 vjeç, në Kensington.

Kur ishte në burg ai rrëfeu për një sërë vrasjesh të tjera duke përfshirë atë të Stephanie Britton dhe nipit të saj katërvjeçar Christopher Martin në 1974.

Por krimineli, i cili ka ndryshuar emrin e tij në David Groves ndërsa ishte pas hekurave, pretendon se është penduar dhe vitin e kaluar u transferua në një burg të hapur. Tani, pas vuajtjes së 46 vjetëve në burg, ai po bën një tjetër përpjekje për liri e cila mund ta nxjerrë të endet i lirë në rrugët e Britanisë.

The Sun mund të zbulojë se dëgjimi i tij më në fund do të bëhet muajin e ardhshëm çfarë do të thotë se ai mund të kthehet në rrugë brenda vetëm disa javësh.

“Një seancë dëgjimore është renditur për shqyrtimin e lirimit me kusht të Patrick Mackay dhe është planifikuar të zhvillohet në Nëntor 2022”, tha një zëdhënës i Bordit të Lirimit me Kusht

Ai i kaloi 27 vitet e para të dënimit në një burg të sigurisë së lartë dhe 47 vjet pas hekurave. Për shkak se ai u transferua në një burg të hapur në 2019, kanë lindur dyshimet se ai mund të lirohet. Në fillim të këtij viti, vrasësi i fiksuar pas nazistëve u përshkrua si një "i burgosur model"./tvklan.al